Groupe de lecture en breton Ti ar Vro Treger-Goueloù Cavan Catégories d’Évènement: Cavan

Côtes-d'Armor

Groupe de lecture en breton Ti ar Vro Treger-Goueloù, 1 mars 2023, Cavan. Groupe de lecture en breton Mercredi 1 mars, 14h00 Ti ar Vro Treger-Goueloù

Gratuit Venez partager vos lecture en breton dans la bibliothèque de Ti ar Vro. L’après-midi est animée par Vonick Fraval, bibliothécaire. Organisation Ti ar Vro et Bibliothèque Centrale des Côtes d’Armor Ti ar Vro Treger-Goueloù Rue Jean Monnet, 22140 CAVAN Cavan 22140 Côtes d’Armor Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T13:00:00+00:00 – 2023-03-01T15:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Cavan, Côtes-d'Armor Autres Lieu Ti ar Vro Treger-Goueloù Adresse Rue Jean Monnet, 22140 CAVAN Ville Cavan lieuville Ti ar Vro Treger-Goueloù Cavan Departement Côtes d'Armor

Ti ar Vro Treger-Goueloù Cavan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cavan/

Groupe de lecture en breton Ti ar Vro Treger-Goueloù 2023-03-01 was last modified: by Groupe de lecture en breton Ti ar Vro Treger-Goueloù Ti ar Vro Treger-Goueloù 1 mars 2023 Cavan Ti ar Vro Treger-Goueloù Cavan

Cavan Côtes d'Armor