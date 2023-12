Les nouveaux contes de la Roche aux fées Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, 14 janvier 2024, Saint-Brieuc.

Les nouveaux contes de la Roche aux fées Dimanche 14 janvier 2024, 16h30 Ti ar Vro-l’Ôté 6 € -12 ans, 8 € adhérents, 10 € non adhérents

Ce spectacle raconte la rencontre d’une petite fée avec un jeune garçon à la Roche aux Fées et leur amitié naissante autour des histoires qu’ils s’échangent. Job veut absolument connaître le secret de pierres du plus grand dolmen de Bretagne. Pour le savoir, il devra découvrir les drôles d’énigmes de la fée Plume…

Doé libère la saveur, l’humour ou le mystère que chaque conte recèle, tout en amusant, en faisant frémir autant qu’en captivant son public. Cela grâce à des dispositifs scéniques variés : Le Théâtre d’Ombres, le Grand Livre Animé, la Bibliothèque des Ombres, le petit théâtre de fleurs, la Boîte à Mystères, La Roche aux biscottes…, des chansons et une interactivité avec le public.

Ti ar Vro-l'Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc

Jean Maurice Colombel