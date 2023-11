Conférence : Une histoire de la Bretagne, des origines à nos jours. Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, 30 novembre 2023, Saint-Brieuc.

Conférence : Une histoire de la Bretagne, des origines à nos jours. Jeudi 30 novembre, 20h00 Ti ar Vro-l’Ôté Adhérents de Kreizenn Abherve : 4€ (externe 6€)

Comment en savoir plus sur l’histoire de la Bretagne, une histoire peu enseignée, ou alors par fragment ? L’idée de la conférence « Une histoire de la Bretagne, des origines à nos jours » est de répondre à cette question, en montrant la profondeur et l’originalité de cette histoire, comme une manière d’encouragement à tous ceux qui souhaiteraient en savoir plus d’aller plus loin dans l’histoire passionnante de notre région.

Construite sur un choix des périodes comme des acteurs, des mégalithes à aujourd’hui, en passant par les migrations bretonnes, Anne de Bretagne, l’âge d’or du XVè au XVIIè siècles, la Révolution (…), il s’agit bien d’une histoire, à charge pour chacun de l’enrichir de ses envies et d’en élargir le nombre de ses chapitres.

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Le Légué Côtes-d’Armor Bretagne 0296773191 https://www.tiarvro-santbrieg.bzh/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:00:00+01:00 – 2023-11-30T22:00:00+01:00

bretagne conférence

Aourell Danjou