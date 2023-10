Concert Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, 28 octobre 2023, Saint-Brieuc.

Concert Samedi 28 octobre, 20h30 Ti ar Vro-l’Ôté Participation libre

Concert de harpe celtique avec Aubane Lacombrade, pour la nuit de la Samain au Ti ar Vro Sant-Brieg.

Après avoir marché sur le port du Légué, vous être réchauffé en buvant un verre de vin chaud et avoir dégusté une soupe veloutée automnale, venez écouter et vous laisser envoûter par le doux son de la harpe d’Aubane, jeune harpiste briochine, dans une ambiance tamisée et cossue.

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ [{« type »: « email », « value »: « contac@tiarvro-santbrieg.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296773191 »}] Maison des cultures de Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:30:00+02:00 – 2023-10-28T21:30:00+02:00

2023-10-28T20:30:00+02:00 – 2023-10-28T21:30:00+02:00

samain concert

Telenn – Photo : Gaïd Gegaden