Saint-Brieuc La Nuit de la SAMAIN Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, 28 octobre 2023, Saint-Brieuc. La Nuit de la SAMAIN Samedi 28 octobre, 18h30 Ti ar Vro-l’Ôté Prix libre Venez participer à la balade, contée, chantée autour du Legué.

Samedi 28 Octobre, départ du Ti Ar Vro à 18h.

Achetez votre petit lampion pour éclairer votre chemin !

Appréciez un vin chaud à l’arrivée, au Ti Ar Vro et délectez-vous d’une délicieuse soupe veloutée de potiron.

Dans une ambiance chaleureuse et tamisée, écoutez un concert de harpe celtique.

Prix libre, au chapeau.

Ti ar Vro-l'Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc

Détails Catégories d'Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc

