Stage de breton Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, 21 octobre 2023, Saint-Brieuc.

Stage de breton Samedi 21 octobre, 09h30 Ti ar Vro-l’Ôté 15 € sur inscription

Vous avez raté la rentrée des cours de breton? Venez apprendre les bases avant de rejoindre un cours hebdomadaire.

Vous êtes inscrit·e à un cours ? Venez réviser les premières leçons.

Se présenter, se saluer, commander une boisson ou à manger, décrire une personne… Faites vos premiers pas en breton.

Krogit gant ar brezhoneg !

Bec’h dei ! Plijadur ‘vo !

Ti ar Vro-l'Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ Maison des cultures de Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00

breton stage

Photos : Judicaël de la Ferrière