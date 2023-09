Groupe de lecture Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Groupe de lecture Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, 18 octobre 2023, Saint-Brieuc. Groupe de lecture Mercredi 18 octobre, 18h30 Ti ar Vro-l’Ôté Gratuit, entrée libre Venez échanger en breton sur les livres que vous avez lus, sur les livres nouvellement parus…

Un nouveau rendez-vous des brittophones sur Saint-Brieuc, tous les 2 mois. Ti ar Vro-l'Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ contact@tiarvro-santbrieg.bzh Maison des cultures de Bretagne

breton lecture

