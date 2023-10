Cet évènement est passé Conférence Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Conférence Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, 12 octobre 2023, Saint-Brieuc. Conférence Jeudi 12 octobre, 18h00 Ti ar Vro-l’Ôté Sans inscription, dans la limite des place disponibles En partenariat avec la Fédération Telenn de Saint-Brieuc, le Conseil culturel de Bretagne organise une présentation publique de son étude « Patrimoine et matrimoine culturel immatériel : une transmission en danger — Enjeux et propositions ». Comment mieux transmettre les cultures orales de Bretagne ? Comment s’appuyer davantage sur des pratiques artistiques, pour mieux vivre ensemble, pour créer du commun, pour transmettre notre

héritage culturel ?

Les pratiques instrumentales de tradition orale (dites « musiques traditionnelles »), le chant, la danse, le conte sont des puissants vecteurs de transmission de cet héritage. Pour autant, malgré les efforts continus de la Région et des autres acteurs en la matière, cette transmission semble aujourd’hui s’essouffler en Bretagne au regard de la tendance à la baisse des effectifs des pratiques artistiques issue de la tradition orale. Bernard Hommerie, rapporteur de l’étude, et Gwénael Fauchille, chargé des études pour le Conseil culturel à la direction de la culture de la Région, présenteront les résultats de cette étude, assortie de préconisations. Cette présentation sera suivie de l’intervention de William Landin, professeur des écoles et conteur dans le pays de Dinan, puis d’un temps d’échange avec la salle. Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 27 18 30 »}, {« type »: « email », « value »: « conseil.culturel@bretagne.bzh »}] Maison des cultures de Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T18:00:00+02:00 – 2023-10-12T20:00:00+02:00

2023-10-12T18:00:00+02:00 – 2023-10-12T20:00:00+02:00 conférence patrimoine Atelier musique et chant 2021-2022 de l’association La Bouèze à Trébédan (22). © Corentin Le Doujet Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Ti ar Vro-l'Ôté Adresse 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Ti ar Vro-l'Ôté Saint-Brieuc latitude longitude 48.522691;-2.753035

Ti ar Vro-l'Ôté Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/