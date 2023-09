Exposition Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, 7 octobre 2023, Saint-Brieuc.

Exposition 7 – 26 octobre Ti ar Vro-l’Ôté Entrée libre

L’Association des Photographes Animaliers de Bretagne vous propose sa nouvelle exposition “Entre ajonc et goémon, Sensibilités sur la Bretagne sauvage” : une balade bilingue breton-français en Bretagne, à travers 9 milieux naturels, qui tient compte de la sensibilité et point de vue de chaque photographe.

Une véritable invitation à la (re)connexion avec la nature.

Vernissage et présentation de leur nouveau livre samedi 7 octobre à 11h30.

Echanges et diaporamas sur la photographie animalière samedi 7 octbre de 14h à 18h.

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ [{« type »: « email », « value »: « contact@tiarvro-santbrieg.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 96 77 31 91 »}] Maison des cultures de Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T11:30:00+02:00 – 2023-10-07T12:30:00+02:00

2023-10-26T14:00:00+02:00 – 2023-10-26T18:00:00+02:00

exposition bilingue

APAB