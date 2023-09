Atelier de danse irlandaise Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, 24 septembre 2023, Saint-Brieuc.

Atelier de danse irlandaise Dimanche 24 septembre, 10h00 Ti ar Vro-l’Ôté Inscription conseillée via danshakan@proton.me

Dañs ha Kan e Lanvrieg vous invite à un atelier de danse irlandaise animé par Annaïg Latimier de l’association Tregor Gaëlic

Ce stage abordera les danses de céilí et de set-dancing. Apportez votre bouteille d’eau, chaussures de danses et pique-nique.

Tarifs : 10€ adhérent / 15 € non-adhérent. Ouvert à tous, l’inscription est conseillée avant le 22 septembre via danshakan@proton.me

Ti ar Vro-l'Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ Maison des cultures de Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T17:30:00+02:00

