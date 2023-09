Cours de breton Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, 14 septembre 2023, Saint-Brieuc.

Cours de breton Jeudi 14 septembre, 19h30 Ti ar Vro-l’Ôté

La rentrée se prépare déjà et l’équipe de Telenn et ses enseignantes seront heureuses de vous accueillir pour une année de découverte et d’apprentissage de la langue bretonne. Venez vous renseigner sur les cours de breton dispensés au Ti ar Vro – l’Ôté à Saint-Brieuc, lors de la réunion de rentrée.

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ [{« type »: « email », « value »: « contact@tiarvro-santbrieg.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 96 77 31 91 »}] Maison des cultures de Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T19:30:00+02:00 – 2023-09-14T20:30:00+02:00

