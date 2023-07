Atelier de découverte Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Atelier de découverte Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, 23 août 2023, Saint-Brieuc. Atelier de découverte Mercredi 23 août, 16h30 Ti ar Vro-l’Ôté Gratuit, sur inscription Atelier de découverte des langues de Bretagne, des jeux traditionnels, de la musique et de la danse co-organisé par les archives municipales de Saint-Brieuc et Telenn, avec la participation du Bagad Sant-Brieg. Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?IdPublication=d92585c8-37e0-41b3-b2bc-7495c08b77d1&culture=fr-FR&idoi=f752694f-1199-4022-ac69-c2a36dbe6506&idPrestation=0f6d15bb-41ff-4e57-b625-ddcdc901bbe5&searchFirstAvailableDates=1 »}] Maison des cultures de Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T16:30:00+02:00 – 2023-08-23T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Ti ar Vro-l'Ôté Adresse 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

