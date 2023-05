Dañs’été – Initiation aux danses bretonnes Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Dañs’été – Initiation aux danses bretonnes Ti ar Vro-l’Ôté, 12 juillet 2023, Saint-Brieuc. Dañs’été – Initiation aux danses bretonnes Mercredi 12 juillet, 18h30 Ti ar Vro-l’Ôté Gratuit, entrée libre Pour s’initier aux danses bretonnes ou parfaire ses pas.

Co-organisé par Telenn en partenariat avec les cercles celtiques : Dañserien ar Goued, de Plérin

Cercle Celtique de Saint-Brieuc,

Fleur d’Aulne de Saint-Alban

Sterenn ar Goued de La Méaugon,

Mod Kozh de l’Ic, de Pordic,

Dañs Bro, de Quintin

Nevezadur Bro Sant-Brieg Entrez dans la ronde au Ti ar Vro – l’Ôté!

Entrez dans la ronde au Ti ar Vro – l'Ôté!

Sans inscription, ouvert à tous, quelque soit le niveau.

Ti ar Vro-l'Ôté
138 rue du Légué
22000 Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
22000
Côtes-d'Armor
Bretagne
02 96 77 31 91
http://www.tiarvro-santbrieg.bzh
contact@tiarvro-santbrieg.bzh
Maison des cultures de Bretagne

2023-07-12T18:30:00+02:00 – 2023-07-12T20:00:00+02:00

