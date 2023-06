Conférence : La Bretagne avant les Bretons Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Conférence : La Bretagne avant les Bretons Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc, 24 juin 2023, Saint-Brieuc. Conférence : La Bretagne avant les Bretons Samedi 24 juin, 14h00 Ti ar Vro-l’Ôté Adhérents de Kreizenn Abherve : 4€ (externe 6€) Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Le Légué Côtes-d’Armor Bretagne 0296773191 https://www.tiarvro-santbrieg.bzh/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T16:00:00+02:00

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T16:00:00+02:00 conférence culture bretonne Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Ti ar Vro-l'Ôté Adresse 138 rue du Légué Ville Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Ti ar Vro-l'Ôté Saint-Brieuc

Ti ar Vro-l'Ôté Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Conférence : La Bretagne avant les Bretons Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc 2023-06-24 was last modified: by Conférence : La Bretagne avant les Bretons Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Ti ar Vro-l'Ôté Saint-Brieuc 24 juin 2023