Exposition « Bleunioù e Breizh » Ti ar Vro-l’Ôté, 17 avril 2023, Saint-Brieuc. Exposition « Bleunioù e Breizh » 17 avril – 26 mai Ti ar Vro-l’Ôté Gratuit Telenn a le plaisir de vous inviter à découvrir « Bleunioù e Breizh », une exposition photographique de Michel Dhainaut commentée en breton et en français.

Michel Dhainaut est un photographe briochin qui a toujours souhaité mettre en valeur la Bretagne, sa culture et son patrimoine à travers ses photos.

Le vernissage de l'exposition aura lieu le mardi 18 avril à 15h30 au Ti ar Vro – L'Ôté.

Ti ar Vro-l'Ôté
138 rue du Légué
22000 Saint-Brieuc

