CONCOURS D’ÉCRITURE TRILINGUE Ti ar Vro-l’Ôté, 8 avril 2023, Saint-Brieuc.

Depuis trois ans dans le cadre de la Fête de la Bretagne, la fédération Telenn organise un concours d’écriture trilingue : breton, gallo et français.

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ Maison des cultures de Bretagne

Le thème du concours d’écriture trilingue de cette année est : JEU D’OMBRE ET DE LUMIÈRE : ENTRE LE GWENN ET LE DU.

“Le Jeu” est le thème de la Fête de la Bretagne à Saint-Brieuc. Le jeu, l’ombre et la lumière, le jour et la nuit, les contraires, le gwenn-ha-du : ce sont autant de sujets dont vous pouvez vous inspirer.

Comme pour chaque édition, ce concours est ouvert dans les trois langues, breton, gallo et français, ainsi votre texte intégral devra être rédigé en français, en breton ou en gallo et être adressé à Telenn au plus tard le dimanche 9 avril 2023. Une seule production par participant sera acceptée.

La limite maximum de la production est fixée à 4 830 signes incluant les espaces. Pourquoi 4 830 signes ? Parce que c’est le nombre d’habitants de la Bretagne historique, à savoir 4,830 millions.

Pour information, les textes présentés au concours sont susceptibles d’êtres lus lors de la remise des prix et d’être édités. Toute participation au concours vaut autorisation d’édition éventuelle ultérieure.



