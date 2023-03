Stage danse Koste’r c’hoed Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Stage danse Koste’r c’hoed Ti ar Vro-l’Ôté, 2 avril 2023, Saint-Brieuc. Stage danse Koste’r c’hoed Dimanche 2 avril, 14h00 Ti ar Vro-l’Ôté 10 € (5 adhésion + 5€ stage), inscription souhaitée par mail danshakan@proton.me À vos agendas ! L’association Dañs ha Kan e Lanvrieg, nouvellement créée, est heureuse de vous proposer un stage de danse bretonne sur le pays du Kost er c’hoed. Ce stage sera animé par Pierre Jézéquel, spécialiste du terroir le dimanche 2 avril à Saint-Brieuc (Ti ar Vro, 138 rue du Légué) entre 14h à 18h. Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ [{« type »: « email », « value »: « danshakan@proton.me »}] Maison des cultures de Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

