Rencontre-dédicace Samedi 25 mars, 14h30 Ti ar Vro-l’Ôté

Prix libre

Rencontre avec Hervé ar Gall autour de l’édition du premier dictionnaire trilingue gallo-breton-français. handicap moteur mi

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ Maison des cultures de Bretagne

LE PETIT MILOT et ses deux petits frères MILIG et L’ÉMILE composent le premier dictionnaire qui utilise le gallo, le breton et le français, les trois langues présentes en Bretagne en ce début du 21ème siècle.

Une présentation à la manière du premier dictionnaire breton et du premier ouvrage lexicographique où apparaît la langue française, le CATHOLICON de Jehan Lagadeuc qui fut imprimé en 1499, c’était un ouvrage trilingue : breton, français, latin.

À travers la lecture des mille mots du PETIT MILOT, vous irez à la découverte du gallo entendu à Pordic, par l’auteur, Hervé ar Gall, qui a passé son enfance et son adolescence dans cette commune, pendant les années 1960-1970.

Vous découvrirez ou redécouvrirez la côte, de la plage de La Banche à Binic à la plage de Cameret, le nom oublié de la plage de Tournemine, côté Pordic.

Le vocabulaire retenu est proche, pour une grande partie, de la nature, la faune et la flore du littoral ; les noms de lieux et les techniques de la pêche à pied y sont très présents. Au fil des pages, vous trouverez des milliers de mots et d’expressions qui accompagnent les mille mots de référence et ce dans les trois langues contenues dans le livre.



