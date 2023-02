Chant dans la ronde Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Chant dans la ronde Ti ar Vro-l’Ôté, 6 mars 2023, Saint-Brieuc. Chant dans la ronde Lundi 6 mars, 19h00 Ti ar Vro-l’Ôté

Entrée libre, gratuit

Soirée chant dans la ronde organisée par Sonerien ha Kanerien Vreizh, les Châoupilous, De Ouip en Ouap. Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ Maison des cultures de Bretagne Lorsque les danseurs et les chanteurs animent la ronde, on y entend des chants de Haute-Bretagne et de Basse-Bretagne. Entrez dans la danse ! Venez chanter et écouter, danser et vous laisser emporter par la magie du chant dans la ronde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T19:00:00+01:00

2023-03-06T21:00:00+01:00 Telenn

