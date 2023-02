Promenade en breton aux Mines de Trémuson Ti ar Vro-l’Ôté, 9 février 2023, Saint-Brieuc.

Gratuit

Promenade de 2h environ en breton autour du pays de St Brieuc

Ci-après un lien vers un film très intéressant pour ceux qui souhaiteraient mieux connaitre l’histoires des Mines!

https://www.youtube.com/watch?v=G4MWBOtxPJA&ab_channel=MAH%C3%89FLORENCE Rdv 14h00 à Ti ar Vro – l'Ôté ou place Champ de la Combe (Parking de la salle communale) aux mines à 14h15.

2023-02-09T14:00:00+01:00

2023-02-09T16:30:00+01:00

