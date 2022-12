Le Taureau Bleu Ti ar Vro-l’Ôté, 14 janvier 2023, Saint-Brieuc.

Le Taureau Bleu Samedi 14 janvier 2023, 20h00 Ti ar Vro-l’Ôté

6€ (enfant -12) 8€ (adhérent) 10€ (non-adhérent)

Spectacle de contes

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ Maison des cultures de Bretagne

[Date partenaire de Les Zef Et Mer]

Spectacle de contes de Bretagne, ambiance feutrée et chaleureuse.

« Si tu entends siffler sur les collines, Petit Pierre, surtout rentre chez toi » Ce spectacle mêle le chant, la poésie du corps et celle de la voix, à travers des contes, certains doux, d’autres effrayants.

Aller à la rencontre de vieilles légendes, tapies dans l’ombre, prêtes à surgir. Se les réapproprier et y découvrir ce qu’elles disent de nous aujourd’hui. Les partager, vibrantes et atemporelles. C’est la mission que se sont donnée nos artistes.

Ce spectacle est le fruit d’une collaboration entre la conteuse Noémie Truffaut et les deux illustratrices, Claire Astigarraga et Sophie Dang Vu, lors d’une résidence au Centre d’art l’aparté, en 2019, où elles ont plongé dans les légendes gallèses et bretonnes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T20:00:00+01:00

2023-01-14T21:00:00+01:00

Telenn