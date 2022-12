Repas des brittophones Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Repas des brittophones Ti ar Vro-l’Ôté, 17 décembre 2022, Saint-Brieuc. Repas des brittophones Samedi 17 décembre, 19h00 Ti ar Vro-l’Ôté

17 € pour les adultes, 9,50 € pour les enfants jusqu’à 12 ans

Repas réunionnais Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://vu.fr/tsbl »}]

02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ Maison des cultures de Bretagne Repas des bretonnants, repas réunionnais:

rougaille de saucisses ou carry poulet ou accompagné de riz jaune ou samba de légumes au massalé + un dessert (gâteau de patate douce) + une boisson Prix : 17 € pour les adultes / 9,5 € pour les enfants jusqu’à 12 ans

Réservations jusqu’au 12/12 (chèque à l’ordre de Telenn). Fiche de réservation à télécharger ici : https://vu.fr/tsbl

2022-12-17T19:00:00+01:00

2022-12-17T20:30:00+01:00 Telenn

