Stage de breton Samedi 3 décembre, 09h00 Ti ar Vro-l'Ôté

28 €

Stage niveau 1ère / 2ème année de cours du soir handicap moteur mi Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ Maison des cultures de Bretagne Stage de breton organisé dans le cadre de la formation Pevarlamm 1ère année, animé par des formateurs/formatrices de Stumdi.

Ouvert à tous les apprenants de breton de niveau équivalent (1ère / 2ème année de cours du soir) dans la limite de 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T09:00:00+01:00

2022-12-03T17:00:00+01:00

