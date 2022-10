Commission musique, danse et chant de TELENN Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Commission musique, danse et chant de TELENN Mardi 25 octobre, 19h00 Ti ar Vro-l'Ôté

02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ Maison des cultures de Bretagne La commission musique, danse et chant de Telenn se réunira Mardi 25 octobre à 19h au Ti ar Vro – l’Ôté. Ordre du jour : – La programmation de stages de danse terroir sur l’année au Ti ar Vro – l’Ôté. – La préparation des 20 ans de la sélection du Pays de Saint-Brieuc du Kan ar Bobl qui se tiendra en mars au Ti ar Vro – l’Ôté (sélection adulte). La sélection des scolaires aura lieu en janvier à Plédran, dans le cadre de notre partenariat renouvelé avec le festival les Zef et Mer. – La préparation du Fest-noz de la Fête de la Bretagne en mai. – Le partenariat proposé par l’association Le Grand Léjon pour les 31 ans du Grand Léjon prévus le 7, 8 et 9 juillet 2023 au Légué, sur les deux rives. – Questions diverses.

2022-10-25T19:00:00+02:00

2022-10-25T21:00:00+02:00 TELENN

