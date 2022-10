Danses de Plougastel Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Danses de Plougastel Ti ar Vro-l’Ôté, 23 octobre 2022, Saint-Brieuc. Danses de Plougastel Dimanche 23 octobre, 10h30, 14h00 Ti ar Vro-l’Ôté

15 €

Stage de danse animé par Mikaël Kervella Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

02 96 77 31 91 http://www.tiarvro-santbrieg.bzh https://m.facebook.com/tiarvroSantBrieg/ Maison des cultures de Bretagne Venez vous initier aux danses du terroir de Plougastel : la gavotte « Plougastell » ; an hini Vras (la gavotte des notables) ; la gavotte Tinduff ; la gavotte Feunten Wenn…. avec Mikaël Kervella du Cercle Celtique de Plougastel.

Possibilité d’amener de quoi pique-niquer sur place le midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T10:30:00+02:00

2022-10-23T18:00:00+02:00 D. Le Roy

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Ti ar Vro-l'Ôté Adresse 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc lieuville Ti ar Vro-l'Ôté Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

Ti ar Vro-l'Ôté Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Danses de Plougastel Ti ar Vro-l’Ôté 2022-10-23 was last modified: by Danses de Plougastel Ti ar Vro-l’Ôté Ti ar Vro-l'Ôté 23 octobre 2022 saint-brieuc Ti ar Vro-l'Ôté Saint-Brieuc

Saint-Brieuc Côtes-d'Armor