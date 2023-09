Club de lecture Ti Ar Vro Landerne Daoulaz Landerneau, 4 octobre 2023, Landerneau.

Club de lecture Mercredi 4 octobre, 18h30 Ti Ar Vro Landerne Daoulaz

Edwin est un journaliste réputé, employé par « An darvoud », une revue spécialisée dans les faits divers et autres malversations. Il est envoyé en Irak pour enquêter sous couverture sur la cimenterie Faber. Contraint de quitter sa femme Anna et leur fils Mael, Edwin devient conducteur de poids-lourd au coeur de la cimenterie et découvre, petit à petit, les liens étranges qui peuvent unir un pays, entre économie et politique

Ti Ar Vro Landerne Daoulaz 1 rue du docteur pouliquen 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T18:30:00+02:00 – 2023-10-04T20:30:00+02:00

2023-10-04T18:30:00+02:00 – 2023-10-04T20:30:00+02:00