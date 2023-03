Club de lecture en breton Ti Ar Vro Landerne Daoulaz, 5 avril 2023, Landerneau.

Club de lecture en breton Mercredi 5 avril, 18h30 Ti Ar Vro Landerne Daoulaz

Youenn mène une vie tranquille du côté de Landerneau. Il a un bon métier, deux fils, et pas mal d’amis. Et voici qu’un jour, il tombe nez à nez avec « la femme que tu as entendue à la radio il y a quelques jours… Oui. Sans aucun doute… Et petit à petit, sans que tu ne t’en rendes compte, sa voix ensorcelante t’envoûte… »

Voilà Youenn pris au piège, prêt à courir, sauter, voler, nager, à rêver de cette Monn-Seu, Montse, ou que sais-je !

Le narrateur de cette histoire d’amour, proche du lecteur, nous invite à suivre les traces de personnages au coeur sensible et profondément humains.

Ti Ar Vro Landerne Daoulaz 1 rue du docteur pouliquen 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T18:30:00+02:00 – 2023-04-05T20:30:00+02:00

