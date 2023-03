Remise des prix : Concours de nouvelles en breton 2023 Ti ar Vro Kemper Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Remise des prix : Concours de nouvelles en breton 2023 Ti ar Vro Kemper, 24 mars 2023, Quimper. Remise des prix : Concours de nouvelles en breton 2023 Vendredi 24 mars, 10h00 Ti ar Vro Kemper Ça y est, les textes à primer ont enfin été choisis afin de célébrer tous ensemble le second concours de nouvelles en breton organisé par Ti ar Vro Kemper. La remise des prix des nouvelles retenues se fera le vendredi 24 mars 2023, à 10h, à Ti ar Vro Kemper, 3 Esplanade Famille Gabaï 29000 Quimper. Cette cérémonie est ouverte à tous. Ti ar Vro Kemper 3 esplanade Famille Gabaï 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

