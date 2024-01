Atelier chant « ouvert » avec Ifig Flatrès Ti ar Vro Karaez Carhaix-Plouguer, mardi 16 janvier 2024.

Atelier chant « ouvert » avec Ifig Flatrès Atelier chant en breton ouvert avec Ifig Flatrès pour accompagner les chanteurs et chanteuses selon leurs envies et leurs besoins. Chaque 2e (ou 3e) mardi du mois entre 18h30 et 20h30. Mardi 16 janvier, 18h30 Ti ar Vro Karaez 5 € l’atelier, 30 € l’année. + 10 € d’adhésion à l’association si vous n’êtes pas encore adhérent.

Ti ar Vro Karaez 6 place des Droits de l’Homme, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 71 88 88 »}, {« type »: « email », « value »: « raok.bzg@gmail.com »}]

