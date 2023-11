Atelier chant avec Katell Kloareg et Anne-Cécile Poyard Ti ar Vro Karaez Carhaix-Plouguer Catégories d’Évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère Atelier chant avec Katell Kloareg et Anne-Cécile Poyard Ti ar Vro Karaez Carhaix-Plouguer, 2 décembre 2023, Carhaix-Plouguer. Atelier chant avec Katell Kloareg et Anne-Cécile Poyard Samedi 2 décembre, 09h30 Ti ar Vro Karaez Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 10 € Atelier chant avec Katell Kloareg et Anne-Cécile Poyard Apprentissage d’une chanson avec Katell Kloareg et Anne-Cécile Poyard avec une restitution sur le marché de Carhaix à la fin de l’atelier ! Entre Katell et Anne-Cécile c’est une longue histoire d’amitié musicale !

Complices et pleines d’énergie, elles chantent en kan ha diskan et des chants à écouter de haute et basse Bretagne. Atelier présenté chaque premier samedi du mois entre 9h30 et 12h, à Ti ar Vro à Carhaix, avec des chanteurs et chanteuses différents à chaque fois. Tarif plein : 15 € / Tarif réduit (sans emploi, RSA, étudiants) : 10 €

+ Adhésion de 10 € à l’association Raok si vous n’êtes pas encore adhérent. Il est recommandé d’avoir quelques bases en breton pour suivre cet atelier.

Inscriptions : 06 13 71 88 88 / raok.bzg@gmail.com

Coordination : Ifig Flatrès Ti ar Vro Karaez 6 place des Droits de l’Homme, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 71 88 88 »}, {« type »: « email », « value »: « raok.bzg@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:raok.bzg@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:30:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

2023-12-02T09:30:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00 Stage Chant Eric Legret Détails Catégories d’Évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Ti ar Vro Karaez Adresse 6 place des Droits de l'Homme, 29270 Carhaix-Plouguer Ville Carhaix-Plouguer Departement Finistère Lieu Ville Ti ar Vro Karaez Carhaix-Plouguer latitude longitude 48.277533;-3.57368

Ti ar Vro Karaez Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/