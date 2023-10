Master klas tranmission du conte en breton Ti ar Vro Karaez Carhaix-Plouguer, 21 octobre 2023, Carhaix-Plouguer.

Master klas tranmission du conte en breton Samedi 21 octobre, 09h30 Ti ar Vro Karaez 20 € la journée de stage. Inscriptions le 18/10 au plus tard.

Dans la suite des sessions de 2021 et 2022, et de l’atelier conduit cet été au sein de KEAV. Le trésor des contes traditionnels – de Bretagne et d’ailleurs ; art et manière de conter aujourd’hui et en breton ; échange d’expériences… Présence de conteurs et conteuses confirmé.es (F. Chauffin, D. Carré…) ; partage de techniques ; ateliers dirigés.

En fin de journée, séance contes animée par les participants. Ouvert au public extérieur.

TROIS ATELIERS

1. Awenn Plougoulm : Re-situer en Bretagne les contes des Pays lointains : lieux, animaux, noms. Conter en breton à ceux qui ne le comprennent pas : bilinguisme, gestes, marionnettes.

2. Alan Tudoret : Mémoriser un conte pour le dire en public ; formules d’introduction et de conclusion ; le rire et humour.

3. William Landin : Un cercle de conteurs : pourquoi, comment le conduire ; le conte : vecteur de connaissance de la culture populaire et support de sa transmission en 2023.

Public visé :

Conteurs et conteuses « exerçant » déjà ainsi que toutes celles et ceux qui aimeraient s’y mettre : parents et grands-parents, professeur.e.s des écoles, animateurs et animatrices de centres de vacances comme de maisons de retraite… S’il n’est pas indispensable d’avoir suivi l’une ou l’autre des sessions précédentes, les participant.e.s de 2021 et 2022 seront accueilli.e.s avec plaisir.

IMPORTANT : Connaissance et pratique du breton indispensables.

Précisions importantes :

– Journée conduite en breton exclusivement

– Prévoir son repas de midi.

Ti ar Vro Karaez 6 place des Droits de l’Homme, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « raok.bzg@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 13 71 88 88 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00

Stage Conte