Atelier chant avec Brigitte Le Corre et Marie-Laurence Fustec

Finistère Atelier chant avec Brigitte Le Corre et Marie-Laurence Fustec Ti ar Vro Karaez Carhaix-Plouguer, 7 octobre 2023, Carhaix-Plouguer. Atelier chant avec Brigitte Le Corre et Marie-Laurence Fustec Samedi 7 octobre, 09h30 Ti ar Vro Karaez Atalier kan gant Brigitte Le Corre ha Marie-Laurence Fustec

Deskiñ ur ganaouenn gant Brigitte Le Corre ha Marie-Laurence Fustec ha mont da ganañ anezhi war marc’had Karaez e fin an atalier !

Atalier kaset bep sadorn kentañ ar miz etre 9e30 ha 12e, e Ti ar Vro e Karaez, gant kanerien ha kanerezed disheñvel bep tro. Priz leun : 15 € an atalier, 30 € an trimiziad, 90 € ar bloavezh

Priz digresket (tud dilabour, RSA, studierien) : 10 € an atalier, 20 € an trimiziad, 60 € ar bloavezh

Gwelloc'h gouzout un tamm brezhoneg evit heuliañ an atalier-mañ. Lakaaet e/hec'h anv : 06 13 71 88 88 / raok.bzg@gmail.com Kenurzhiañ : Ifig Flatrès / Poltred : Eric Legret

Ti ar Vro Karaez
6 place des Droits de l'Homme, 29270 Carhaix-Plouguer
Carhaix-Plouguer
29270 Finistère
Bretagne

2023-10-07T09:30:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

