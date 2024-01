Echange avec Aziliz Peaudecerf et Gireg Konan Ti ar Vro Gwengamp Guingamp Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Echange avec Aziliz Peaudecerf et Gireg Konan
Ti ar Vro Gwengamp
Guingamp, 23 mars 2024, Guingamp.
Samedi 23 mars 2024, 15h30

2024-03-23T15:30:00+01:00 – 2024-03-23T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T15:30:00+01:00 – 2024-03-23T17:30:00+01:00 Aziliz Peaudecerf est journaliste. Elle a réalisée plusieurs séries de podcast, comme « Ur remziad d’egile » ou récemment « Breizhiz er C’hanada » (à retrouver sur le mur podcast de Ouest-France). Elle est partie au Canada retrouver des brittophones : la famille Konan. Elle expliquera ce qu’elle a vécu là-bas (son travail, ses découvertes, …). Gireg Konan racontera son histoire, l’histoire de sa famille, et comment la langue bretonne est restée la langue familiale, loin de la Bretagne. Il montrera des photos de la vie de cette famille bretonnante au Canada.

