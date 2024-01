Stage de danse du pays de Paimpol Ti ar Vro Gwengamp Guingamp Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Stage de danse du pays de Paimpol
Samedi 24 février 2024, 10h00
Ti ar Vro Gwengamp
10€, sur inscriptions

Début : 2024-02-24T10:00:00+01:00 – 2024-02-24T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T10:00:00+01:00 – 2024-02-24T17:00:00+01:00 Vous souhaitez préparer le prochain concours de danses du Goëlo en Juillet et tenter d’aller en finale à Gourin ?

Stage pour apprendre ou (re-)découvrir les danses de Paimpol avec Yvette l’Hostis.

Stage pour apprendre ou (re-)découvrir les danses de Paimpol avec Yvette l'Hostis.

Sur inscriptions – 10h-17h – 10€ – Ti ar Vro Gwengamp
Ti ar Vro Gwengamp
3 place du champ au roy
22200 Guingamp
Côtes-d'Armor
Bretagne
0296442788
degemer@tiarvro-gwengamp.bzh

