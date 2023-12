Atelier culture mexicaine Ti ar Vro Gwengamp Guingamp Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp Atelier culture mexicaine Ti ar Vro Gwengamp Guingamp, 14 janvier 2024, Guingamp. Atelier culture mexicaine Dimanche 14 janvier 2024, 10h00 Ti ar Vro Gwengamp Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-14T10:00:00+01:00 – 2024-01-14T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T10:00:00+01:00 – 2024-01-14T12:00:00+01:00 Elsa Arias de La Cruz, étudiante mexicaine à l’INSEAC, vous fera réfléchir sur les symboles bretons et mexicains puis fera découvrir le jeu de cartes traditionnel mexicain « Loteria ».

Entrée gratuite, ouvert à toutes et tous, 2h Ti ar Vro Gwengamp 3 place du champ au roy 22200 Guingamp Guingamp 22200 Moulin des Salles Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « degemer@tiarvro-gwengamp.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296442788 »}] atelier culture TaV Ggp Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Autres Code postal 22200 Lieu Ti ar Vro Gwengamp Adresse 3 place du champ au roy 22200 Guingamp Ville Guingamp Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Ti ar Vro Gwengamp Guingamp Latitude 48.561842 Longitude -3.14868 latitude longitude 48.561842;-3.14868

Ti ar Vro Gwengamp Guingamp Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guingamp/