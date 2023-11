Fest-Deiz Ti ar Vro Gwengamp Guingamp Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp Fest-Deiz Ti ar Vro Gwengamp Guingamp, 17 décembre 2023, Guingamp. Fest-Deiz Dimanche 17 décembre, 14h30 Ti ar Vro Gwengamp 5€ Fest-deiz de Noël avec : LBG Trio et Piau de Bique Puis scène ouverte (sur inscriptions) Evénement en soutien au Kreizenn Dudi, le seul centre de loisirs en breton ouvert tous les mercredis et pendant les vacances des Côtes d’Armor. Ti ar Vro Gwengamp 3 place du champ au roy 22200 Guingamp Guingamp 22200 Moulin des Salles Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ti ar Vro Gwengamp
3 place du champ au roy 22200 Guingamp
Guingamp 22200 Moulin des Salles
Côtes-d'Armor
Bretagne

