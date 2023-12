Pièce de théâtre « Pinvidik-mor » Ti ar Vro Gwengamp Guingamp, 13 décembre 2023 14:00, Guingamp.

Pièce de théâtre « Pinvidik-mor » Mercredi 13 décembre, 15h00 Ti ar Vro Gwengamp Libre

Brian est un YouTuber célèbre. Ses vidéos de surf, où on le voit se pavaner sous le nom de “Roue ar Mor” font le tour du monde. Dahud, véritable Reine des Mers, utilise ses pouvoirs surnaturels pour l’envoyer là où il apprendra le véritable sens de la vie. Le plus terrible des destins attend Brian : il perdra son téléphone ! Et qui de mieux qu’un équipage de pirates avides pour l’aider ?

La pièce a été créée de toute pièce par la troupe « Ar c’hezeg-mor » dans le cadre du projet théâtre au Lycée Diwan de Kerampuilh, à Carhaix. La mise en scène est de Yann-Edern Jourdan. La troupe fait une tournée dans toutes les écoles, collèges, lycées en langue bretonne, en immersion ou bilingues.

Ti ar Vro Gwengamp 3 place du champ au roy 22200 Guingamp Guingamp 22200 Moulin des Salles Côtes-d’Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

