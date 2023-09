Conférence Rozenn Milin Ti ar Vro Gwengamp Guingamp, 18 novembre 2023, Guingamp.

Conférence Rozenn Milin Samedi 18 novembre, 15h30 Ti ar Vro Gwengamp Prix libre

Historienne, journaliste, ancienne directrice de TV Breizh et présidente du Conseil Culturel de Bretagne, Rozenn Milin a voulu comprendre pourquoi le breton a cessé d’être transmis entre générations. Son fil conducteur : “D’un sabot à un crâne de singe : l’imposition du français en Bretagne et dans les colonies.” Étude appuyée sur de nombreux témoignages, en Bretagne, en Afrique, dans les pays celtiques et au Japon.

Ti ar Vro Gwengamp 3 place du champ au roy 22200 Guingamp Guingamp 22200 Moulin des Salles Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 96 44 27 88 »}]

2023-11-18T15:30:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

