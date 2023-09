Soirées jeux Ti ar Vro Gwengamp Guingamp, 29 septembre 2023, Guingamp.

Venez jouer aux jeux de société, de table, de cartes, de stratégie ou coopératifs au Ti ar Vro Gwengamp, chaque dernier vendredi du mois à partir de 19h, en breton evel-just !

Ouvert à toutes et tous, tous niveaux – adhésion obligatoire

Ti ar Vro Gwengamp 3 place du champ au roy 22200 Guingamp Guingamp 22200 Moulin des Salles Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 96 44 27 88 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tiarvro-gwengamp.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1242075909801058/1242075939801055/?active_tab=discussion »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T19:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:00:00+02:00

2024-06-28T19:00:00+02:00 – 2024-06-28T23:00:00+02:00

jeux breton

TaV Ggp