Guingamp Rentrée Ti ar Vro Gwengamp Guingamp, 2 septembre 2023, Guingamp. Rentrée Samedi 2 septembre, 09h00 Ti ar Vro Gwengamp Prix selon activité, sur inscription Dès le lundi 11 septembre, les activités du Ti ar Vro reprennent !

Cours de breton, atelier de Kan-ha-Diskan, chorale rock pour les ados, cours et ateliers de danse bretonne, … De quoi passer une bonne année !

Venez nous voir au forum des associations de Guingamp le 2 septembre ou retrouvez-nous au Ti ar Vro, 3 place du Champ au Roy pour plus d’informations. Ti ar Vro Gwengamp 3 place du champ au roy 22200 Guingamp Guingamp 22200 Moulin des Salles Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.tiarvro-gwengamp.bzh »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

