« Leurenn ar vuhez / La scène de la vie ». Depuis leur première rencontre, Ifig et Anaïg n’ont pas cessé de chanter

« Leurenn ar vuhez / La scène de la vie ». Depuis leur première rencontre, Ifig et Anaïg n’ont pas cessé de chanter. « En couple à la vie comme sur scène » comme le dit la formule consacrée, ils n’ont eu de cesse de donner, de chanter, d’animer fêtes et repas, concerts et festoù-noz du Trégor et d’ailleurs. Toujours présents dans les grands rendez-vous festifs ou caritatifs du territoire.

Très jeune, Anaïg est bercée par le chant. Sa mère, originaire du Vieux-Marché, chante dans la chorale paroissiale de Lannion. C’est donc tout naturellement qu’Anaïg y entre aussi à l’âge de 8 ans. Le répertoire y est très varié et c’est notamment là qu’elle se sensibilise au riche phrasé de la mélodie. Elle fréquente le Centre Culturel Breton de Lannion. Étudiante à Paris, elle rentre tous les week-end pour aller aux festoù-noz où chantent les Frères Morvan. En 1976, au cours d’un stage à Ti Kendalc’h, on lui parle d’un professeur de chant sur Paris et d’une équipe de jeunes issus de l’Amicale des Bretons de Sceaux (Spern). Elle y rencontre le jeune Ifig Castel, originaire de Saint-Brieuc dont le père est de Saint-Nicolas-du-Pélem un des pays du Kan ha Diskan, au fest-noz de l’inauguration de la gare Montparnasse où il sonne en couple. Rapidement, Ifig accepte de lui donner des cours « particuliers » !

Dès 1976, ils commencent à chanter ensemble. Anaïg a plutôt une voix d’alto qui lui permet de chanter facilement avec les hommes. Ifig a déjà un nom dans le milieu. Il chante avec Eric Marchand, Eric Salaün. Il connaît Lomig Doniou, Manu Kerjean… qu’il va présenter à Anaïg. Ensemble, ils commencent les concours et remportent notamment le Kan ar Bobl à Lorient en 1977 avec les félicitations de Polig Monjarret. Ils gagnent une tournée en Irlande au cours de laquelle ils vont impressionner par leur pratique de cette tradition chantée que peu d’irlandais connaissent alors.

Quand on a trouvé le bon compère, les événements de la vie peuvent aller très vite ! En 1977, Anaïg est embauchée au CNET de Lannion. Le 12 novembre, Jean Baron et Jojo Epinette font raisonner biniou et bombarde à la sortie de l’église pour le mariage de nos deux amants chanteurs. Daniel Philippe et André Thomas entraînent les invités dans la danse. En 1978 arrive déjà le premier d’une fratrie de 4 enfants. Après moult aller-retour à Paris, Ifig est finalement embauché en 1983 comme secrétaire général de mairie à Tonquédec où il s’est beaucoup plu toute sa carrière. Dès lors, le couple ne quittera plus le Trégor.

Comme beaucoup de chanteurs et sonneurs en Bretagne, ils ont choisi d’avoir une pratique amateur « routinière » plutôt que de suivre l’exemple d’autres jeunes de l’époque comme Eric Marchand ou Yann-Fañch Quéméner partis sur le chemin du professionnalisme. Leur pratique les amène à chanter principalement dans les festoù-noz du Trégor, du Kreiz Breizh, du pays Fañch, dans quelques festivals. Ifig continue par ailleurs à sonner en couple biniou-bombarde avec son maître Alain Salaün et différents compères tel que Alain Michel ou Patrick Galopin .

Comme beaucoup de jeunes chanteurs, Ifig était plutôt porté sur la danse. Anaïg, de part sa pratique antérieur du chant, a amené le couple à travailler un peu plus les mélodies. Ils interprètent des mélodies tristes, les gwerzioù, bien sûr mais aussi les sonioù, les mélodies humoristiques, joyeuses, aux refrains parfois farfelus qui correspondent très bien à ce duo haut en couleur, énergique et plein de vie.

Aimés et appréciés des sonneurs et des chanteurs de tradition du Trégor et d’ailleurs, ils n’ont eu de cesse de transmettre cette envie de chanter par les cours, les ateliers, les concerts, les festoù-noz… Toutes les occasions sont bonnes pour faire raisonner le chant breton. L’édition de ce CD témoigne de leur passion pour le chant qui à bercé et construit leur vie de couple.

