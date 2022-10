Un stage de théâtre corporel en breton sous la direction d’Etienne Siberil Ti ar Vro Gwengamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Initiation au chœur de théâtre pour les adolescents entre 12 et 16 ans. Ti ar Vro Gwengamp 3 place du champ au roy 22200 Guingamp Moulin des Salles Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « mailto:degemer@tiarvro-gwengamp.bzh »}] Un stage de théâtre corporel en breton sous la direction d’Etienne Siberil : Initiation au chœur de théâtre pour les adolescents entre 12 et 16 ans. A partir du répertoire poétique d’Anjela Duval et de Youenn Gwernig, réaliser une courte forme théâtrale en breton, dans le registre du chœur de théâtre. Lundi 24 octobre de 13h30 à 16h30 Mardi 25 octobre 13h30 à 16h30 Mercredi 26 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 ( repas non fourni) Vendredi 28 octobre 13h30 à 16h30 suivi d’une petite représentation. Lieu Ti ar vro Gwengamp 3 place du champ au roy 22200 Gwengamp 50 euros inscriptions degemer@tiarvro-gwengamp.bzh 0296442788

