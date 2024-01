Formation courte liée au domaine de la petite enfance Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes, lundi 26 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-26T09:00:00+01:00 – 2024-02-26T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-01T09:00:00+01:00 – 2024-03-01T17:00:00+01:00

Face à un public d’enfant âgés de 2 à 6 ans, pour une utilisation professionnelle ou personnelle, les objectifs de cette formation sont les suivants :

– Acquérir les structures langagières élémentaires permettant d’entrée en communication en langue bretonne,

Mémoriser et animer des comptines, chansons et histoires issues de la matière culturelle bretonne,

Nommer et décrire les éléments de l’environnement de l’enfant.

Date limite pour s’inscrire : 08/02/2024

Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne

Enfance Formation