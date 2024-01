Session irlandaise Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes, jeudi 22 février 2024.

Session irlandaise L’institut culturel de Bretagne organise une session irlandaise. Jeudi 22 février, 19h00 Ti ar Vro – Bro Gwened Gratuit

Début : 2024-02-22T19:00:00+01:00 – 2024-02-22T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-22T19:00:00+01:00 – 2024-02-22T22:00:00+01:00

L’institut culturel de Bretagne invite les musciens et celles et ceux qui souhaitent découvrir et écouter pour une session de musique irlandaise à Ti ar Vro.

Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne

