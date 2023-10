Rencontre littéraire avec Christian Blanchard, auteur de romans noirs Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes, 8 février 2024, Vannes.

Rencontre littéraire avec Christian Blanchard, auteur de romans noirs Jeudi 8 février 2024, 19h30 Ti ar Vro – Bro Gwened participation libre

Le point de bascule du personnage dans le roman noir. Analyse et parcours. Les professions autour du livre édité.

Christian Blanchard a une façon très personnelle de présenter son rapport au roman noir. D’un ton vif il explique que, bien sûr, ce n’est pas l’enquête qui l’intéresse mais l’histoire de vie du noir personnage de son roman. Le moment précis où il passe du côté obscure. Il aborde aussi le sujet de l’édition.

Comment se construit un roman, et quels sont les ressorts dont dispose une maison d’édition selon son importance. L’auteur a la chance d’être publié par Les éditions Babelio et Palémon et partage la sensation de confort qu’apporte une maison solide aux auteurs…

Organisée dans le cadre des Jeudis de l’Hermine de l’Institut Culturel de Bretagne

Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@skoluhelarvro.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.52.20.39.22 »}]

2024-02-08T19:30:00+01:00 – 2024-02-08T20:30:00+01:00

rencontre littérature