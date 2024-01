Réunion Redadeg, parcours Plougoumelen => Theix. Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes Réunion Redadeg, parcours Plougoumelen => Theix. Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes, 17 janvier 2024, Vannes. Réunion Redadeg, parcours Plougoumelen => Theix. Mercredi 17 janvier, 18h00 Ti ar Vro – Bro Gwened entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T18:00:00+01:00 – 2024-01-17T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-17T18:00:00+01:00 – 2024-01-17T20:00:00+01:00 Venez rencontrer l’équipe de du Pays de Vannes et pour aider à l’organisation du passage de la Redadeg entre Plougoumelen et Theix.

Voici l’ordre du jour de la réunion : 1) Point sur les rencontres avec les Mairies

2) Les événements sur le parcours

3) Constitution de l’équipe du convoi

4) Point sur la vente des kilomètres

Venez nombreux ! Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes

