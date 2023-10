CONFÉRENCE : Gravures rupestres des temps préceltiques : quelle signification mythologique ? par Didier St-Marc Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes, 11 janvier 2024, Vannes.

CONFÉRENCE : Gravures rupestres des temps préceltiques : quelle signification mythologique ? par Didier St-Marc Jeudi 11 janvier 2024, 19h30 Ti ar Vro – Bro Gwened participation libre

Didier SANT-MARC, enseignant retraité sciences, vie et terre. Diplômé d’un Master en Anthropologie Biologique.

« Découvertes au XIXème, les gravures des rochers de la Forêt de Fontainebleau et de la Vallée des Merveilles nous interrogent sur la spiritualité des sociétés protohistoriques d’Europe occidentale.

Signes simples, symboles sexuels, représentations animales et humaines réalistes ou fantastiques, leur étude en place et celle de leur typologie ont conduit les archéologues à formuler des hypothèses sur les mythes et les rites auxquels ils ont pu être liés.

Datées de l’Age du Bronze, ces gravures restent chargées de secrets et la mythologie celtique pourrait y plonger ses racines. »

Organisée dans le cadre des Jeudis de l’Hermine de l’Institut Culturel de Bretagne.

Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@skoluhelarvro.bzh »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T19:30:00+01:00 – 2024-01-11T20:30:00+01:00

conférence