Contes de Noël tirés du livre de Fanny Cheval Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes Contes de Noël tirés du livre de Fanny Cheval Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes, 20 décembre 2023, Vannes. Contes de Noël tirés du livre de Fanny Cheval Mercredi 20 décembre, 11h00 Ti ar Vro – Bro Gwened entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-20T11:00:00+01:00 – 2023-12-20T11:45:00+01:00

Fin : 2023-12-20T11:00:00+01:00 – 2023-12-20T11:45:00+01:00 Histoires de Noël aux couleurs de Bretagne.

Quel bonheur de se plonger dans les merveilleuses légendes de Bretagne, l’univers de Fanny Cheval.

Ici celles de Noël, bien sûr. Attention cette séance est réservée exclusivement aux enfants qui aiment Noël.

Et un peu de musique pour un tout. Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediaoueg@skoluhelarvro.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.52.20.39.22 »}] contes Noêl Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Vannes Autres Code postal 56000 Lieu Ti ar Vro - Bro Gwened Adresse 3 rue de la Loi, Vannes Ville Vannes Departement Morbihan Age max 12 Lieu Ville Ti ar Vro - Bro Gwened Vannes Latitude 47.657417 Longitude -2.763287 latitude longitude 47.657417;-2.763287

Ti ar Vro - Bro Gwened Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/