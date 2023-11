Atelier n°1 : Marie Chiff’mine / Contes et merveilles pour la maison ! Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes, 11 novembre 2023, Vannes.

Atelier n°1 : Marie Chiff’mine / Contes et merveilles pour la maison ! 11 et 12 novembre Ti ar Vro – Bro Gwened Inscriptions obligatoires

Participez aux ateliers Conte et oralité de la saison 23-24

Objectifs :

– Transmettre l’art de conter de façon naturelle

– Nourrir les imaginaires et stimuler une expression orale fluide

– Renforcer la confiance en soi et la prise de parole devant autrui

– Raconter une histoire avec la conscience du sens de l’histoire : choix de contes adaptés

– Développer et renforcer les liens sociaux et intergénérationnels

– Entraîner l’écoute, l’attention et l’expression des émotions

– Développer la mémorisation pas des moyens mnémotechniques ludiques.

Stage proposé par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

Inscriptions obligatoires : Direction de la culture, service patrimoine culturel immatériel : a.louis@gmvagglo.bzh – 06 21 90 25 52

