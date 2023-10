Journée de rencontre et d’échanges autour du chant choral Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes, 4 novembre 2023, Vannes.

Journée de rencontre et d’échanges autour du chant choral Samedi 4 novembre, 10h00 Ti ar Vro – Bro Gwened gratuit, sur inscription

L’agglo se joint à l’association Kanomp Breizh, organisateur du « Breizh a gan », et invite les chorales du territoire de l’agglomération à venir réfléchir autour de ces enjeux, le samedi 4 novembre 2023 à Ti ar Vro Gwened.

Organisée par Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, en partenariat avec la Fédération Kanomp Breizh et Ti Ar Vro Gwened, cette journée vise à rassembler les chœurs du territoire, qu’ils chantent déjà en breton ou non, autour d’objectifs communs : créer du lien, partager ses expériences, susciter un intérêt durable pour cette pratique, venir découvrir le patrimoine vocal breton et imaginer ensemble des projets collaboratifs à mettre en place.

Programme de la journée

Matinée (10h/12h30) : Échanges et ateliers

10h/10h30 : Accueil et café de bienvenue

10h30/10h45 : Mot de bienvenue et présentations de l’objectif de la journée par Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et les membres de la Fédération Kanomp Breizh.

10h45/11h15 : Présentation des participants. Chaque chœur a l’occasion de se présenter brièvement : lieu d’appartenance, historique, répertoire actuel et les principaux défis identifiés au quotidien.

11h15/12h30 : Ateliers thématiques (15/20 min. par atelier)

Atelier n°1 : Recrutement des choristes et chefs de chœurs

Atelier n°2 : Comment attirer les jeunes ?

Atelier n°3 : Répertoire et direction artistique

Atelier n°4 : Financement et viabilité économique des chœurs

Pause déjeuner (12h30/13h30) : Repas offert aux participants

Sur inscription uniquement

Après-midi (13h30/16h30) : Restitution des ateliers, présentation de la Fédération Kanomp Breizh et réflexion autour de projets communs.

13h30/14h30 : Restitution des ateliers

14h30/15h : Présentation de la Fédération Kanomp Breizh

o Mission et objectifs de la Fédération

o Moyens et ressources (parthotèque en ligne, formations proposées, promotion des chorales adhérentes, événements organisés, éditions…)

o Événements organisés par la Fédération (Breizh a Gan et Championnat de Bretagne des Chorales)

15h/16h30 : Projet d’élaboration d’un projet collaboratif avec les chœurs de l’agglomération vannetaise

o Discussion ouverte sur les possibilités de collaboration

o Proposition de concerts ou d’événements communs pour promouvoir le chant choral en breton

o Envisager ensemble un rapprochement pérenne des chorales

o Toutes les idées sont les bienvenues !

INSCRIPTIONS GRATUITE EN LIGNE / CLIQUEZ ICI

Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 32 29 79 29 »}, {« type »: « email », « value »: « kanompbreizh@kanompbreizh.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1W56CzBowSnDwGZpkEO9V95Y-LZBHTAXPoSdkz_3LVyQgCw/viewform »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Dans sa du00e9marche de pru00e9servation du patrimoine vivant et des savoir-faire de Bretagne, lu2019agglomu00e9ration se penche sur les enjeux de transmission et de valorisation du chant chorale. Elle se joint u00e0 lu2019association Kanomp Breizh, organisateur du u00ab Breizh a gan u00bb, et invite les chorales du territoire de lu2019agglomu00e9ration u00e0 venir ru00e9flu00e9chir autour de ces enjeux, le samedi 4 novembre 2023 u00e0 Ti ar Vro Gwened (4 rue de la Loi u00e0 Vannes). Organisu00e9e par Golfe du Morbihan u2013 Vannes agglomu00e9ration, en partenariat avec la Fu00e9du00e9ration Kanomp Breizh et Ti Ar Vro Gwened, cette journu00e9e vise u00e0 rassembler les chu0153urs du territoire, quu2019ils chantent du00e9ju00e0 en breton ou non, autour du2019objectifs communs : cru00e9er du lien, partager ses expu00e9riences, susciter un intu00e9ru00eat durable pour cette pratique, venir du00e9couvrir le patrimoine vocal breton et imaginer ensemble des projets collaboratifs u00e0 mettre en place. Rejoignez-nous pour une journu00e9e du2019u00e9changes et de partages autour du chant choral ! », « type »: « rich », « title »: « Journu00e9e technique u2013 Formulaire d’inscription », « thumbnail_url »: « https://lh6.googleusercontent.com/0RMdGz7soLrJM4tRK7YNxPPPrMFA9z2LINX9-FWRZPuge3q5H1lg_VfbL5KlOjGT2QGOnywttvo=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1W56CzBowSnDwGZpkEO9V95Y-LZBHTAXPoSdkz_3LVyQgCw/viewform?embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 1637}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

« , « provider_name »: « Google Docs », « height »: 1637}, « link »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1W56CzBowSnDwGZpkEO9V95Y-LZBHTAXPoSdkz_3LVyQgCw/viewform »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T10:00:00+01:00 – 2023-11-04T16:30:00+01:00

2023-11-04T10:00:00+01:00 – 2023-11-04T16:30:00+01:00

chant chorale

gmva